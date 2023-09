Zuerst verlor sie Job, dann gewann sie 109 Millionen Euro

Diese Frau hat wohl für sich und ihre Nachfahren auf ewig ausgesorgt.

Vor wenigen Tagen gewann ein Oberösterreicher 27,5 Millionen bei EuroMillionen. Doch diese Französin kann über solch eine Summe nur lachen. Die Frau, die anonym bleiben möchte, knackte den Mega-Jackpot mit 109 Millionen Euro!

Katastrophe beendet

Der Gewinn katapultiert die 50-Jährige von einer Katastrophe - sie verlor gerade ihren Job - in einen unvorstellbaren Glückszustand. "Mehrere Minuten lang verglich ich meine Zahlen auf dem Ticket mit denen am Bildschirm", sagte sie der Lotto-Organisation Frankreichs. Jetzt müsse sie "nicht mehr unter Druck arbeiten."

Doch die Frau will künftig nicht untätig bleiben: Sie will ihre neue finanzielle Freiheit nutzen, um bei diversen Charitys aktiv zu werden. Und sie will endlich nach Thailand und Mexiko reisen.

Mit "Flash" zum Gewinn

So kam die Frau an ihre Mega-Gewinn: sie spielte sie ein "Flash"-Tippspiel. Bei diesem werden Zahlen nach dem Zufallsprinzip ausgewählt.