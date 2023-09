Bis zu 100.000 € für Luxus-Callgirls bei UN-Generalversammlung

Die Diplomaten, so die Quelle, sind frustriert über ihre eingeschränkten Möglichkeiten und suchen in den Clubs der Stadt nach Unterhaltung.

Große Aufregung am Rande der UN-Vollversammlung in New York. Viele Politiker scheinen sich nicht nur auf das politische Parkett zu fokussieren. So sollen teure Escorts aus Städten wie Las Vegas und Europa anreisen, um für "Ablenkung" bei den Teilnehmern zu sorgen. Die Preise für die Luxus-Callgirls haben es in sich.

Insider berichtet

Eine Insiderquelle, die mit diesen geheimen Treffen vertraut ist, enthüllte gegenüber der NYPost: "Das Geschäft steigt um 20 bis 25 %. Die Mädchen fliegen buchstäblich aus Vegas und Europa ein ... es ist wie ein Nuttenkongress." Die Damen sollen für eine Sitzung stolze "3.000 bis 5.000 Dollar" verdienen.

Die Diplomaten, so die Quelle, sind frustriert über ihre eingeschränkten Möglichkeiten und suchen in den Clubs der Stadt nach Unterhaltung, da sie nicht in die Residenzen oder Botschaften gehen können. Auch Stripclubs haben in den Tagen der UN-Vollversamlung einen regen Zulauf.

Bis zu 100.000 € pro Nacht

Der Insider meint weiter, dass die Politiker eher High-End-Escorts in Anspruch nehmen, um unter dem Radar zu bleiben. "Politiker haben Angst davor, dass so etwas gegen sie verwendet wird, sie wollen nicht in Stripclubs gesehen werden", erklärt eine freche Quelle.

VIP-Zimmer bei den Luxus-Girls ist aber keine billige Sache: "Die VIP-Zimmer sind ausgebucht, und sie können in einer Nacht zwischen 50.000 und 100.000 Dollar ausgeben", enthüllt eine Quelle. "Wenn man sich umschaut, sieht man, dass es nicht die übliche Menge an Stammgästen ist."