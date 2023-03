Zum WEINen: Betrunkene Nonne verursacht Autounfall

Eine kuriose Geschichte ereignet sich in Polen. Die Nonne Barbara M. schaut zu tief ins heilige Glas, steigt dennoch in ihren Fiat und verursacht einen Unfall. Besonders schockierend: Sie sagt der Polizei, dass ihre Freundin am Beifahrersitz gefahren ist.

Beten, essen, den heiligen Wein trinken: So sieht wohl der Tagesablauf von Barbara M. aus. Die Nonne verursacht am 9. Dezember 2021 in der polnischen Stadt Olsztyn, rund 209 Kilometer nördlich der Hauptstadt Warschau, betrunken einen schweren Autounfall. Ihre Beifahrerin, ebenso eine Nonne, sollte die Schuld auf sich nehmen. Dies geling der Ordensfrau allerdings ebenso wenig, wie die Flucht von dem Tatort. Mit quietschenden Reifen will sie wegfahren, kehrt allerdings nach wenigen Minuten zum Tatort zurück. Die Alkoholkontrolle ergibt einen Wert von 1,98 Promille. Der Alko-Nonne wurde der Führerschein abgenommen. Nun muss sie sich vor dem Bezirksgericht Olsztyn verantworten.