Zwei Influencer starben bei einem Flugzeugabsturz in Island. Knapp 1000 Menschen waren an der Suche nach ihnen beteiligt.

Island. Ein tragischer Unfall erschüttert Island: Zwei Influencer starben bei einem Flugzeugabsturz in einem Kleinflugzeug. Vergangene Woche kamen die bekannten Influencer Josh Neuman (22), und der belgische Reiseblogger Nicola Bellavia (32), ums Leben. Beide waren bekannte Gesichter durch Social Media-Plattformen. Auch ein 27-Jähriger Niederländer sowie der 49-Jährige Pilot starben bei dem Absturz. Am Donnerstag startete das Flugzeug, eine Cessna C172, in Reykjavik. Man fand das Flugzeug einen Tag später am Grund des Thingvallavatn-Sees östlich der isländischen Hauptstadt.

Mini-Uboot und Rettungsarbeiten

Mithilfe eines ferngesteuerten Mini-Uboots konnten die Leichen am Wochenende gefunden werden. Beinahe 1000 Menschen waren an der Suche beteiligt. Man geht davon aus dass die Passagiere nach dem Aufprall, auf dem fast gefrorenem Wasser die Maschine wohlmöglich verlassen haben. Die Leichen lagen rund 3000 Meter vom Flugzeug entfernt.

Die Profile von Nicola Bellavia und Josh Neuman ist noch online. Fans aus aller Welt trauern und zeigen ihr Mitleid in den Kommentaren.