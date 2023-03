Zwei Insassen nach Gefängnisausbruch in Pancake-Lokal gefunden

Es klingt zu verrückt, um wahr zu sein: Zwei Männern aus dem US-Bundesstaat Virginia gelang es, mit einer Zahnbürste aus dem Gefängnis auszubrechen. Nur wenige Stunden später wurden sie allerdings gefasst: Und das ausgerechnet in einem Palatschinken-Lokal.

Gefängnisausbruch. In einem Gefängnis in der Stadt Newport News (US-Bundesstaat Virginia) gelang zwei Männern der Ausbruch. Dieser ist ihnen wohl bemerkt gelungen, indem sie Werkzeuge aus „primitivsten“ Gegenständen angefertigt hatten. Denn mithilfe einer Zahnbürste und einem Metallgegenstand gruben die Insassen ein Loch in die Wand des Gefängnisbaus.

Dies war deshalb möglich, da die beiden in einem weniger gesicherten Nebengebäude untergebracht waren und somit die „Konstruktionsschwäche“ ausnutzen konnten.

Doch der Ausflug in Freiheit hielt nicht lang an. Denn nur wenige Stunden wurden die beiden Ausbrecher bereits von der Polizei gefunden und gefasst. Und das nicht etwa in verbrecherischen Kreisen, sondern tatsächlich in einem Pancake-Lokal, gleich im Nachbarschaftsort!

Naja, vielleicht wollten die beiden ja auch einfach nur gemeinsam etwas leckeres Essen gehen!