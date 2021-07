Zwei junge Frauen in Walliser Alpen erfroren

In den Walliser Alpen sind auf über 4000 Metern Höhe zwei junge Frauen erfroren.

Bergretter des Aostatals im Nordwesten Italiens teilten Behörden mit, dass am Sonntagabend ein stark unterkühlter Mann in ein Schweizer Krankenhaus eingeliefert wurde. Zwei Frauen und er waren auf dem Monte Rosa an der Grenze zwischen Italien und der Schweiz unterwegs. Der höchste Gipfel der Schweizer Berge ist die Dufourspitze mit 4.630 Metern über dem Meeresspiegel.

Die Rettungsaktion hatte mit extremen Wetterbedingungen und starkem Wind zu kämpfen. Erst in der Nacht gelang es einem Hubschrauber am Berg zu landen. Die beiden Frauen konnten nicht wiederbelebt werden.

Laut italienischen Medienberichten sind die beiden Frauen 28 und 29 Jahre alt und stammen aus dem italienischen Piemont. Die Jüngere der beiden soll in der Schweiz als Lehrer gearbeitet haben