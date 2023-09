Szekesfehervar. Bei einem Flugzeugabsturz im Rahmen einer Airshow im ungarischen Székesfhérvár sind am Sonntagnachmittag zwei Personen ums Leben gekommen. Wie die ungarische Nachrichtenagentur MTI meldete, handelte es sich um einen Vater und seinen Sohn. Sie seien in einer Maschine des Typs Trojan gesessen und hätten beim Absturz keine Überlebenschance gehabt.

A tragic aviation accident today from Hungary. A T-28 Trojan (HA-RDM) crashed in an airshow at Székesfehérvár, all three onboard were killed. pic.twitter.com/3PZgmZTwmh