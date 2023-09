Nachbeben mit Stärke 3,9 erschüttert Marokko

Mehr als 1000 Tote bei Erdbeben in Marokko In der Nacht zum Samstag bebt in Marokko die Erde. Hunderte sterben, doch das ganze Ausmaß der Katastrophe ist noch nicht klar. In Deutschland und anderen Ländern bereiten sich Hilfskräfte auf einen möglichen Einsatz vor. Die Zeit drängt.