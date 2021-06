Zwölfstöckiges Hochhaus in Miami eingestürzt

Nahe Miami Beach im US-Staat Florida ist Medienberichten zufolge ein mehrstöckiges Wohnhaus teilweise eingestürzt. Über die Ursache des Einsturzes oder mögliche Opfer war zunächst nichts bekannt. Die Feuerwehr teilte via Twitter mit, dass mehr als 80 Einheiten im Einsatz seien. Das Unglück ereignete sich den Berichten zufolge in Surfside unweit von Miami Beach, es soll sich um ein zwölfstöckiges Gebäude handeln. Nähere Einzelheiten wurden nicht genannt.

Auf Bildern im Internet waren in der Dunkelheit eine abgebrochene Fassade und zahlreiche Trümmer des als "Champlain Towers" bekannten Bauwerks zu sehen. Die Gegend sei weiträumig von der Polizei abgesperrt worden, hieß es weiter. Miami Beach mit seiner berühmten Promenade, dem "Ocean Drive", sowie den weißen Sandstränden und Palmen ist auch bei Touristen sehr beliebt.

#Surfside

NEW video emerged showing an aerial perspective of the collapsed building; where Miami-Dade Fire Rescue are currently searching for any trapped persons in the rubble.

US&R on location. pic.twitter.com/008fruGI8I