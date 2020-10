So läuft die Corona-Wahl

Horror-Vision „Wahl-Cluster“ – viele Maßnahmen sollen Infektionen verhindern.

Wien. Steigende Infektionszahlen und dichtes Gedränge: Für Umweltmediziner und Virus-Experten sind Wahlen der reinste Horror. Für die Wähler in einem der 1.494 Wiener Wahllokale gelten am Sonntag strenge Sicherheits-Maßnahmen. Am 1. Oktober wurden diese Vorkehrungen in die Gemeindewahlverordnung aufgenommen:

Maskenpflicht. Ganz streng gilt: Schon beim Betreten des Wahllokals muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Auch für Helfer. Auch das Wahlpersonal muss eine Schutzmaske tragen.