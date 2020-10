Wien-Wahl: So stichelt Armin Wolf gegen Strache-Ergebnis

Alles Prognosen zufolge schafft der Ex-Vizekanzler den Einzug in den Wiener Gemeinderat nicht. Armin Wolf konnte sich einen kleinen Kommentar diesbezüglich wohl nicht verkneifen.

Der ehemalige Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hat die Hoffnung, mit seinem Team Strache in den Gemeinderat einzuziehen, noch nicht aufgegeben. "Ich bin zuversichtlich, dass wir noch deutlich über fünf Prozent kommen", sagte er im ORF nach den ersten Hochrechnungen, die jedoch alle das Team HC mit großer Wahrscheinlichkeit draußen sahen.



Schuld am Abschneiden der FPÖ sei die derzeitige Führung, denn diese habe "herzlos" eine Spaltung herbeigeführt. Diese habe viele Menschen "nicht nur verletzt, sondern vor den Kopf gestoßen". Seine Nachfolger hätten "eiskalt und herzlos" agiert und die freiheitliche Familie zerstört. Sie müssten daher ersetzt werden, so Strache.

Objektiv gesehen stehen die Chancen für einen Einzug allerdings schlecht. Einen Seitenhieb auf Straches Optimismus konnte sich wohl "ZiB2"-Moderator Armin Wolf nicht verkneifen. Auf Twitter schrieb er: "'Ich glaube, dass wir heute noch deutlich auf über 5% kommen', sagt Herr Strache eben. Ich vermute mal, eher kauft die falsche Oligarchin heute noch die Kronenzeitung"