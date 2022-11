Benedikt Doll ist ein deutscher Biathlet mit vielen Erfolgen. 2017 gewann er bei den Weltmeisterschaften in Hochfilzen den Sprint und bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang holte er die Bronzemedaille in der Verfolgung und mit der Staffel.

Der Durchbruch gelang ihm in der Saison 2013/14. Nachdem Doll innerhalb von drei Wochen bei drei Rennen in die Top 10 gefahren war, konnte er sich fest im Weltcup-Team etablieren. In Khanty-Mansiysk erreichte er dann als Dritter hinter dem Kanadier Nathan Smith seinen ersten Podiumsplatz. Doll ist seit der Saison 2015/16 Teil der deutschen Nationalmannschaft. Sein erstes Einzelrennen gewann er bei den Weltmeisterschaften 2017 in Hochfilzen, wo er auch seinen ersten WM-Titel im Sprint errang. Einen großen Erfolg feierte er auch mit der Mixed-Staffel bei den Weltmeisterschaften 2019: Gemeinsam mit Denise Herrmann, Vanessa Hinz und Arndt Pfeiffer gewann er Silber. Biathlon-Weltcup-Platzierungen Platzierung Einzel Sprint Verfolgung Massenstart Staffel Gesamt 1. Platz 2 1 2 5 2. Platz 1 1 2 12 16 3. Platz 5 1 9 15 Top 10 5 25 15 17 45 107 Punkteränge 18 68 57 36 45 224 Starts 21 76 60 36 45 238 Stand: 10. März 2022