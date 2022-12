Federica Brignone

Frederica Brignone ist eine italienische Skirennläuferin, die vor allem in den Disziplinen Riesenslalom, Super-G und Kombination erfolgreich ist.

Federica („Fede“) Brignone wurde am 14. Juli 1990 in Mailand als Tochter von der ehemaligen Skirennläuferin Maria Rosa Quario geboren. Sie ist aktives Mitglied beim Verein SC Courmayeur. In ihrer Karriere konnte Brignone fünf italienische Meistertitel für sich gewinnen (Super-G 2017, Riesenslalom 2011, 2017 und 2018, Kombination 2016).

Weltcupsiege

Ihr Weltcupdebüt gab Fede am 28. Dezember 2007 beim Riesenslalom in Lienz. Ihren ersten Weltcupsieg konnte sie zum Auftakt der Saison 2015/16 feiern, am 24. Oktober 2015 beim Riesenslalom von Sölden. Insgesamt verzeichnet sie 49 Podestplätze in Einzelrennen, davon 20 Weltcupsiege.

Sieg im Gesamtweltcup

In der Saison 2019/20 gelangen Brignone fünf Siege in den Disziplinen Riesenslalom, Super-G und Kombination sowie weitere Podestplätze in der Abfahrt. Letztlich profitierte sie im März von der wetterbedingten Absage der Rennen in Ofterschwang sowie den der Coronavirus-Pandemie geschuldeten Absagen der Rennen in Åre und des Weltcupfinales in Cortina d’Ampezzo. Sie kürte sich damit zur ersten italienischen Gesamtsiegerin der Weltcupgeschichte.

Olympische Winterspiele