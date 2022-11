Jessica Diggins

Jessie Diggins (geboren am 26. August 1991 in Afton, Minnesota) ist eine Skilangläuferin, die international für das Team der Vereinigten Staaten antritt.

Jessica "Jessie" Diggins wurde in Saint Paul, Minnesota, geboren und wuchs in Afton auf. Sie hat eine Schwester, Mackenzie. Das Skifahren wurde für Diggins im Alter von 4 Jahren zur Leidenschaft, als sie begann, bei Rennen gegen ältere Kinder anzutreten. Sie machte ihren Abschluss an der Stillwater Area High School.

Im Jahr 2013 gewann Diggins bei den Weltmeisterschaften eine Goldmedaille im Teamsprint mit Kikkan Randall. Zwei Jahre später gewann sie bei den Weltmeisterschaften die Silbermedaille im 10 km-Freistilrennen. Sie wurde in das Team USA für die Olympischen Spiele 2014 berufen, wo sie bei ihrem ersten Wettkampf, dem 15-Kilometer-Skiathlon, Platz 8 belegte. Im Jahr 2015 wurde sie 8. in der Gesamtwertung und 9. in der Distanz und im Sprint.

In der Saison 2017/18 belegte Jessie Diggins den dritten Platz in der Gesamtwertung der Tour de Ski und war damit die erste Amerikanerin, die in der Gesamtwertung auf dem Podium stand. Bei den Olympischen Winterspielen 2018 gewann sie zusammen mit ihrer Teamkollegin Kikkan Randall als erste amerikanische Skilangläuferin eine Goldmedaille im Teamsprint der Frauen im Alpensia Cross-Country Ski Center in PyeongChang, Südkorea. Am Ende der Spiele wurde sie als Fahnenträgerin für die Vereinigten Staaten bei der Abschlusszeremonie ausgewählt.

Die amerikanische Skilangläuferin gewann 2021 die Tour de Ski und war damit die erste Amerikanerin, der dies gelang.

Weltcup-Statistik