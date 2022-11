Johannes Høsflot Klæbo, ein norwegischer Skilangläufer und Radfahrer, wurde am 22. Oktober 1996 in Trondheim geboren.

Der norwegische Skilangläufer Johannes Høsflot Klæbo brach mehrere Altersrekorde und wurde im Alter von 23 Jahren der jüngste Olympiasieger, Weltmeister und Gesamtweltcupsieger in der Geschichte des Skilanglaufs. Neben Medaillen bei Großereignissen erzielte er auch große Erfolge im Sprint. Mit 23 Jahren war Klæbo damit der jüngste Allrounder in der Geschichte des Skilanglaufs. Die Fachwelt war begeistert von seiner stilvollen Technik und seinen Sprintqualitäten; vor allem sein Sprintschritt im klassischen Stil an steilen Anstiegen wurde als "Klæbo-Technik" gefeiert und nicht wenige erfahrenere Weltcupfahrer versuchten, ihn zu imitieren.

Weltcup-Statistik