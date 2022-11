Marcel Hirscher (geboren am 2. März 1989 in Hallein, Salzburg) ist ein österreichischer ehemaliger alpiner Skirennläufer.

Hirscher ist einer der erfolgreichsten Rennfahrer der Geschichte im Slalom und Riesenslalom, aber auch im Super-G und in der Super-Kombination ist er sehr erfolgreich gewesen. Er gewann acht Mal in Folge den Gesamtweltcup - so oft wie noch nie ein alpiner Skirennläufer - sowie sieben Weltmeistertitel und zwölf Disziplinentitel. Bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang gewann er Gold im Riesenslalom und in der Kombination, bei den Spielen 2014 in Sotschi eine Silbermedaille im Slalom. Hirscher ist damit der erfolgreichste männliche Skirennfahrer in der Geschichte der alpinen Skiweltmeisterschaften.

Weltcupwertungen