Marte Leinan Lund ist eine norwegische Nordische Kombiniererin.

Marte Leinan Lund gab ihr internationales Debüt im Youth Cup 2016 und ist seit 2018 im Nationalkader aktiv.

Bisherige Erfolge

Leinan Lund erreichte beim Youthcup im Februar 2016 einmal das Podest. Bei den norwegischen Sommer-Meisterschaften 2017 in Lillehammer holte sie den zweiten Platz. Im März 2019 wurde Leinan Lund gemeinsam mit Gyda Westvold Hansen norwegische Meisterin im Teamsprint.

Sie erreichte beim Grand Prix im August 2019 den zweiten Platz beim Mixed-Team-Wettkampf – gemeinsam mit Magnus Krog, Gyda Westvold Hansen und Harald Johnas Riiber. Nur wenige Wochen später folgte ihre Nominierung in den weiblichen Nationalkader Norwegens. Leinan Lund gewann ihr erstes Continental-Cup-Rennen in Rena im Jänner 2020.

Zwei Medaillen gab es für Leinan Lund bei den norwegischen Meisterschaften in Beitostølen in der Saison 2021/2022 – Silber im Sprint und Bronze im Gundersen Einzel. Eine weitere Silbermedaille gewann Leinan Lund bei den Nordischen Junioren-Skiweltmeisterschaften 2021 in Lahti. Leinan Lund erreichte bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 2021 in Oberstdorf nach einem Sturz auf der Loipe trotzdem den dritten Platz und gewann somit eine Bronzemedaille.