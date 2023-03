Marte Olsbu Røiseland wurde am 7. Dezember 1990 in Arendal geboren und ist eine norwegische Biathletin.

Schon mit zwei Jahren stand sie, trotz schwerem Asthma, auf den Ski und auf Veranlassung ihres Vaters hin, begann sie im Alter von 13 Jahren beim örtlichen Verein Froland IL mit dem Biathlonsport.

Nach dem Mittelschulabschluss wechselte Olsbu 2006 auf das Skigymnasium in Sirdal und im Februar 2008 gewann Olsbu im Massenstart der Altersklasse U18 ihren ersten nationalen Meistertitel.

Von 2011 bis 2014 gehörte Olsbu in drei aufeinanderfolgenden Saisons dem norwegischen Rekrutt-Kader an, der zweiten Mannschaft hinter dem von Tora Berger angeführten Elitekader. Bei den norwegischen Meisterschaften Ende März gewann sie vor Tora Berger Gold im Einzelrennen und damit ihren ersten nationalen Meistertitel im Erwachsenenbereich. Im Frühjahr 2014 beförderte sie der norwegische Verband in den von Stian Eckhoff trainierten fünfköpfigen Elitekader.



Medaillenspiegel Gold Silber Bronze Olympische Medaillen 3 2 2 WM-Medaillen 13 0 4 EM-Medaillen 1 0 1

Weltcupbilanz

Debüt im Weltcup : 2012

Weltcupsiege : 39 (17 Einzelsiege)

Gesamtweltcup : 1. (2021/22)

Einzelweltcup : 6. (2019/20)

Sprintweltcup : 1. (2021/22)

Verfolgungsweltcup : 1. (2021/22)

Massenstartweltcup : 4. (2018/19, 2020/21)

Podiumsplatzierungen 1. 2. 3. Einzel 0 0 1 Sprint 7 3 7 Verfolgung 8 3 3 Massenstart 2 0 3 Staffel 22 5 6

Am 14. März 2023 gab sie ihren Rücktritt nach ihrem Heimweltcup in Oslo bekannt.