Richard Jouve (geboren am 25. Oktober 1994 in Briançon) ist ein französischer Skilangläufer, der international an Wettkämpfen teilnimmt.

2015 wurde Jouve, der erst drei Weltcuprennen bestritten hatte, Dritter im Freistilsprint in Lahti. 2016 wurde er in Planica erneut Dritter hinter Federico Pellegrino und seinem Landsmann Baptiste Gros. Im Teamsprint am nächsten Tag belegten Jouve und Valentin Chauvin erneut den dritten Platz hinter Gros und Renaud Jay und beendeten damit ein starkes Wochenende für die Franzosen. 2016 beendete Jouve seine Saison mit einem zweiten Platz im Sprint in Gatineau. Jouve belegte den ersten Platz im Sprint beim Blink Ski Festival 2016. Weltcup-Statistik Platzierung Distanzrennen Skiathlon

Verfolgung Sprint Etappen-

rennen Gesamt Team ≤ 5 km ≤ 10 km ≤ 15 km ≤ 30 km > 30 km Sprint Staffel 1. Platz 2 2 2. Platz 3 3 1 3. Platz 9 9 1 Top 10 32 32 7 2 Punkteränge 4 3 50 1 58 8 3 Starts 2 18 1 10 62 5 98 8 3 Stand: Saisonende 2021/22