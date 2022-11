Sturla Holm Laegreid

Sturla Holm Lægreid (geboren am 20. Februar 1997) ist ein norwegischer Biathlet, der seit 2020 im Weltcup antritt. Sowohl in der Saison 2020/21 als auch in der Saison 2021/22 wurde er Gesamtzweiter. Im Jahr 2021 wurde er vierfacher Weltmeister, und 2022 gewann er bei den Olympischen Winterspielen.

Er wurde in die norwegische Elitenationalmannschaft für den Sommer 2020 berufen. Beim ersten Weltcup der neuen Saison, ebenfalls in Kontiolahti, gewann er bei seinem erst fünften Start in der höchsten Rennserie mit einem fehlerfreien Schießen das Auftaktrennen über 20 km und damit auch das Gelbe Trikot des Gesamtweltcupführenden. Lægreid bestätigte seinen Status als einer der besten Skilangläufer der Saison. Er gewann sechs Einzelrennen und wurde in der Gesamtwertung Zweiter hinter seinem Teamkollegen Johannes Thingnes Bø.

Im Olympiawinter 2021/22 gewann Lægreid zwei Weltcup-Einzelrennen und vier Staffelrennen. In der Gesamtwertung des Weltcups wurde er Zweiter hinter Quentin Fillon Maillet. Bei den Winterspielen 2022 in Peking zeigte er Schwächen im Schießen und gewann keine Einzelmedaille. In der Herrenstaffel war er als Startläufer für die einzige norwegische Strafrunde verantwortlich und übergab als Siebter an Tarjei Bø. Doch dann gewann das Team, dem auch Johannes Thingnes Bø und Vetle Sjåstad Christiansen angehörten, das Rennen und machte Lægreid zum Olympiasieger.

Biathlon-Weltcup-Platzierungen