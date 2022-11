Therese Johaug wurde am 25. Juni 1988 in Røros, Norwegen, geboren. Sie ist eine ehemalige Skilangläuferin.

Mit 14 Weltmeistertiteln und vier olympischen Medaillen ist sie eine der erfolgreichsten Skilangläuferinnen aller Zeiten. Mit dem Gewinn der Bronzemedaille bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 2007 wurde sie die jüngste WM-Medaillengewinnerin im Skilanglauf. Bei den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver gewann sie mit der Staffel eine Goldmedaille und holte dort auch ihren ersten Einzeltitel. Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 2011 in Oslo wiederholte sie dieses Kunststück mit einer weiteren Goldmedaille mit der Staffel, holte aber auch einen Einzeltitel.

2013 gewann Johaug bei den Weltmeisterschaften im italienischen Val di Fiemme die Goldmedaille im 10-Kilometer-Freistilrennen; 2015 siegte sie erneut beim Skiathlon in Falun und beim 30-km-Rennen im klassischen Stil sowie mit der Staffel. Sie gewann den Gesamtweltcup in zwei aufeinanderfolgenden Saisons (2013/14 und 2015/16) und erneut 2019/20. Bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking, China, gewann sie drei Goldmedaillen für Norwegen: im Skiathlon, im 10-km-Rennen im klassischen Stil und im 30-km-Freistilrennen.

Nachdem sie positiv auf das Steroid Clostebol getestet wurde, wurde Johaug ab Oktober 2016 für 18 Monate von Wettkämpfen ausgeschlossen.

Weltcup-Statistik