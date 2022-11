Vetle Sjåstad Christiansen (geboren am 12. Mai 1992) ist ein Biathlet aus Ringeriken, Norwegen.

Juniorenzeit

Vetle Sjåstad Christiansen gab sein internationales Debüt im Jahr 2009, als er am IBU Cup in Idre teilnahm. Seine ersten Punkte holte er in seinem ersten Sprintrennen, das er als 21. beendete. Der Höhepunkt der Saison waren die Jugendweltmeisterschaften in Torsby, wo Christiansen im Einzel-, Staffel- und Sprintrennen die Bronzemedaille gewann und in der Verfolgung Fünfter wurde. Noch erfolgreicher war er im darauffolgenden Jahr bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Nové Město na Moravě, wo er Zweiter im Sprint und in der Verfolgung sowie Dritter im Einzel- und Staffellauf wurde. Außerdem gewann er mit der norwegischen Staffel Silber bei den darauffolgenden Junioren-Weltmeisterschaften in Kontiolahti.

Weltcupdebüt und Europameistertitel

Vetle Sjåstad Christiansen gab sein Weltcup-Debüt im Dezember 2012. Im 10-Kilometer-Sprint belegte er den 39. Platz und holte sofort seine ersten Weltcup-Punkte. Sein Staffeldebüt gab er beim Weltcup in Hochfilzen, wo er zusammen mit Lars Helge Birkeland, Ole Einar Bjørndalen und Henrik L'Abée-Lund ohne Nachladen gewann. Doch dann musste er in den IBU-Cup wechseln und nahm anschließend an den Europameisterschaften 2013 in Bansko, Bulgarien, teil, wo er den Sprint gewann und in der Verfolgung Zweiter wurde. Danach kehrte er zum Weltcup in Sotschi zurück und konnte zum ersten Mal in einem Weltcuprennen in die Top Ten fahren.

Im November 2017 musste sich Christiansen für das Weltcup-Team in Sjusjøen qualifizieren, was ihm aber nicht gelang. Stattdessen startete er konstant im IBU-Cup und übernahm nach einem Sieg in Obertilliach zum Jahreswechsel die Führung in der Gesamtwertung. Dies ermöglichte ihm die Teilnahme an großen Wettbewerben wie den Weltcups in Deutschland und auch bei den Europameisterschaften. Mit konstanten Top-10-Ergebnissen während der gesamten Saison konnte er die Führung im IBU-Cup zurückerobern und diesen schließlich gewinnen.

