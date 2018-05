Die Facebook-Zahlen für Österreich

Facebook hat weltweit mittlerweile rund 2,2 Milliarden aktive Nutzer und Werbeeinnahmen von denen viele andere IT-Giganten nur träumen können. Der aktuelle Datenskandal rund um Cambridge Analytica hat daran kaum etwas geändert. Denn zu einer großen Ausstiegswelle kam es nicht. Das hat auch Mark Zuckerberg bei seiner Anhörung vor dem US-Kongress bestätigt. Nun gibt es auch aktuelle Zahlen über Facebook in Österreich.

3,8 Millionen aktive Nutzer

Während das soziale Netzwerk vor einem Jahr von rund 3,7 Millionen Österreichern im Monat aktiv genutzt wurde, sind es aktuell 3,8 Millionen. Diese Zahl hat Facebook jetzt gegenüber Horizont angegeben. Die deutliche Mehrheit (3,5 Millionen) nutzt das Netzwerk über ein mobiles Endgerät. Jeden Tag sind drei Millionen heimische Nutzer auf der Plattform aktiv. Hier beträgt die Anzahl der Mobile-User 2,7 Millionen.

DSGVO

Ob sich diese Zahlen nach dem 25. Mai 2018 ändern, wird sich schon bald zeigen. Denn dann tritt in der EU die neue Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Kraft. Diese zwingt auch Facebook zur Änderung seiner Geschäftsbedingungen. So gibt es etwa neue Regeln für 13- bis 15-jährige Nutzer und neue Möglichkeiten der Privatsphäreeinstellungen.

Neue Funktionen

Mit neuen Funktionen wie einem eigenen Dating-Profil oder der Beschränkung von Tracking-Aktivitäten will Facebook aber dafür sorgen, dass dem Netzwerk seine Nutzer auch weiterhin die Treue halten. Für alle, denen die viele Werbung auf den Wecker geht, könnte es künftig sogar eine kostenpflichtige Facebook-Variante geben.

