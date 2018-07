Günstiges "iPhone X" treibt es bunt

Nachdem zuletzt von zwei von drei der für diesen Herbst erwarteten iPhones Fotos aufgetaucht sind, gibt es nun weitere Informationen zur nächsten Generation der Apple-Smartphones. Und da diese vom "Apple-Orakel“ und KGI Analysten Ming-Chi Kuo, der mit seinen iPhone-Prognosen schon seit Jahren sehr oft richtig liegt, stammen, sind sie natürlich besonders interessant.

Zwei OLED- ein LCD-Modell

Kuo war auch bei der für heuer erwarteten iPhone-Generation der Erste, der prophezeit hat, dass Apple im September 2018 gleich drei neue Smartphones vorstellen will: Zum einen das iPhone X 2 und das iPhone X Plus, die beide auf ein OLED-Display (mit 5,8 bzw. 6,5 Zoll) setzen sollen. Zum anderen ein 6,1 Zoll großes iPhone, das auf einen LCD-Bildschirm setzen und vergleichsweise günstig in den Handel kommen soll. Dieses Modell nimmt die Rolle des iPhone-8-Nachfolgers ein, soll aber auch auf den iPhone X Look setzen. Während die beiden OLED-Modell deutlich über 1.000 Dollar kosten sollen, dürfte das LCD-Gerät ab rund 700 Dollar zu haben sein.

Einstiegsgerät treibt es bunt

Doch neben der Technik gibt es noch weitere Unterschiede, wie Kuo gegenüber 9to5Mac erläutert. Laut dem KGI Analysten treibt es Apple beim 6,1 Zoll großen iPhone richtig bunt. Konkret soll es in den Farben Grau, Orange, Blau, Rot und Weiß in den Handel kommen. Das könnte vor allem bei jungen Kunden gut ankommen. Auf derart auffällige Farben setzte Apple zuletzt beim "Plastik-iPhone" 5c.

Top-Modelle auch in Gold

Beim iPhone X 2 und beim iPhone X Plus soll es ebenfalls zusätzliche Farben geben. Das aktuelle iPhone X wird ja nur in Schwarz oder Weiß verkauft. Die zweite Generation soll auch in der Farbe Gold in den Handel kommen. Ein goldener Prototyp wurde bereits geleakt. Das iPhone X Plus soll ebenfalls in diesen drei, eher dezenten Farben starten. Zudem dürfte es die beiden Top-iPhones im kommenden Jahr (also nicht vom Start weg) auch in der speziellen Red-Edition, mit der Apple die Aids-Forschung unterstützt, geben. Diese blieb heuer den iPhone-8-Modellen vorbehalten.

Fazit

Ob Ming-Chi Kuo mit seiner Einschätzung einmal mehr ins Schwarze trifft, wird sich in rund zwei Monaten zeigen. Denn die Präsentation der neuen iPhones wird für die erste Septemberhälfte erwartet.

