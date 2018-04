Wenn man den bisherigen Gerüchten Glauben schenkt, dann wird Apple in diesem Herbst gleich drei neue iPhones im X-Design vorstellen. Neben dem Nachfolger des iPhone X soll es, wie berichtet, auch ein größeres iPhone X Plus und eine günstigere Variante mit LCD- statt OLED-Bildschirm geben. Zu Letzterer gibt es nun neue Informationen. Diese stammen einmal mehr vom KGI-Analysten und ausgewiesenen Apple-Experten Ming-Chi Kuo, der in den letzten Jahren mit seinen iPhone-Prognosen oft ins Schwarze getroffen hat.

Zwei LCD-Varianten und Kampfpreis

Gegenüber AppleInsider sagte Kuo, dass das LCD-Modell über ein 6,1 Zoll großes Display verfügen und in zwei Varianten starten soll. Zum einen als iPhone mit Einzel-SIM, zum anderen als Dual-SIM-Version. Die eigentliche Sensation liegt jedoch in der Preisprognose. Denn laut Kuo soll das 6,1 Zoll iPhone in der Einzel-SIM-Variante zwischen 550 und 650 Dollar (445 / 527 Euro) kosten, die Dual-SIM-Variante soll mit 650 bis 750 Dollar zu Buche schlagen. Damit wären die Smartphones deutlich günstiger als das iPhone 8 (Plus). Apple rechnet die Dollar-Preise zwar nie 1 zu 1 in Euro um, dennoch wäre es aber auch hierzulande das klar günstigste (große) iPhone - das mittlerweile in die Jahre gekommene iPhone SE ist ja nur 4 Zoll groß.

Verkaufsschlager

Aufgrund des prognostizierten (Kampf-)Preises und der erstmals bei einem iPhone verfügbaren Dual-SIM-Variante glaubt der Apple-Spezialist, dass das LCD-iPhone vom Start weg das meistverkaufte Apple-Smartphone werden wird. Zudem dürfte es auch im Revier der populären Android-Geräte dieser Preisklasse auf Kundenfang gehen.

iPhone X 2 und iPhone X Plus

Weiters hat Kuo noch eine Einschätzung zu den beiden OLED-Modellen gegeben. So soll das iPhone X 2 weiterhin auf ein 5,8 Zoll-Display setzen und wieder nur als Einzel-SIM-Variante zu haben sein. Vom 6,5 Zoll großen iPhone X Plus soll es hingegen auch eine Dual-SIM-Version geben. Ob Kuo mit seiner Prognose einmal mehr richtig liegt, werden wir spätestens im Herbst 2018 erfahren.

