Das iPhone X ist das erste und bisher einzige Apple-Smartphone, das mit einem OLED-Display ausgestattet ist. Doch das dürfte sich schon bald ändern. Laut einem Bericht der "Electronic Times" aus Südkorea, soll Apple beschlossen haben, sämtliche neuen iPhone-Modelle des kommenden Jahres mit OLED-Bildschirmen auszustatten. Für heuer dürfte das noch nicht zutreffen.

>>>Nachlesen: Neues iPhone X Tesla sorgt für Furore

3 iPhones im X-Look

Im Herbst sollen nämlich drei iPhones im X-Look vorgestellt werden, von denen jedoch eines auf ein günstiges LCD-Display setzen soll. Die beiden OLED-Modelle sollen auf 5,8 Zoll (iPhone X Nachfolger) und auf 6,5 Zoll (iPhone X Plus) große Displays setzen. Beim LCD-Modell soll hingegen ein 6,1 Zoll großer Bildschirm verbaut sein.

>>>Nachlesen: Neues 6,1-Zoll iPhone soll nur 450 € kosten

iPhone SE 2

Darüber hinaus soll Apple in diesem Jahr - womöglich bereits am Montag (4. Juni) - das iPhone SE 2 vorstellen. Auch hier soll ein günstiger LCD-Touchscreen zum Einsatz kommen. Dieser soll eine Diagonale von 4,7 statt bisher 4 Zoll bieten und wie das iPhone X über eine "Notch" (Aussparung am oberen Display-Rand) verfügen.

>>>Nachlesen: Wird das iPhone SE 2 ein kleines iPhone X?

Bericht lässt Aktie von Japan Display abstürzen

Nach der Veröffentlichung des Berichts der Electronic Times ist der Aktienkurs des Smartphone-Zulieferers Japan Display am Dienstag zeitweise um mehr als 20 Prozent eingebrochen. Japan Display ist einer der wichtigsten Zulieferer von LCD-Displays für iPhones. Mit der Produktion von OLED-Schirmen will der Konzern erst 2019 beginnen.

>>>Nachlesen: Das iPhone X im großen oe24.at-Test

Diashow iPhone X im großen Test © oe24.at/digital Nach drei Jahren gibt es wieder ein iPhone mit einem völlig neuen Design. Das Display nimmt fast die gesamte Frontseite ein. © oe24.at/digital Die Rückseite besteht aus Glas. Materialqualität und Verarbeitung sind über jeden Zweifel erhaben. © oe24.at/digital Seit dem iPhone 7 gibt es bei Apple-Smartphones keinen Klinkenstecker mehr. Hier macht auch das iPhone X keine Ausnahme. © oe24.at/digital Obwohl das 5,8 Zoll Display größer als jenes des iPhone 8 Plus ist, liegt das iPhone X hervorragend an der Hand. Kein Wunder, schließlich ist das Gerät kaum größer als das iPhone 8 mit 4,7 Zoll Display. © oe24.at/digital Das Dual-Kamerasystem ist vertikal angeordnet. Beim iPhone 8 Plus verbaut es Apple horizontal. © oe24.at/digital An der Darstellungsqualität des Displays gibt es rein gar nichts auszusetzen. Helligkeit, Kontrast, Schärfe und Farbanzeige sind perfekt. Die Kamera-Aussparung am oberen Rand wirkt jedoch etwas störend. © oe24.at/digital Dank der Glasrückseite ist das iPhone X auch kabellos aufladbar. Für das benötigte Zubehör muss man aber extra bezahlen. 1 / 7