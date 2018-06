Nächster Preissturz: iPhone 8 billig wie nie

Nachdem beim iPhone 8 bereits Mitte Dezember 2017 – und damit so früh wie bei keinem aktuellen Apple-Smartphone zuvor - ein erster Preissturz einsetzte, hat sich die Preisschraube mittlerweile noch einmal deutlich nach unten gedreht. Apple verlangt für sein 4,7 Zoll Smartphone zwar wie bei der Markteinführung nach wie vor mindestens 799 Euro, doch bei anderen Anbietern ist es bereits deutlich günstiger zu haben.

Unter 700 Euro

So kostet das iPhone 8 (64 GB) bei zahlreichen heimischen Online-Händlern „nur“ mehr 676 Euro. Hier kommen teilweise aber noch Versandkosten hinzu. Saturn verkauft das Apple-Smartphone im Rahmen einer "Zweites Ulraubsgeld“-Aktion (gültig von 28. Juni bis 7. Juli 2018) um 699 Euro. Damit bleibt der Elektronikfachhändler ebenfalls erstmals unter der für Käufer so wichtigen 700-Euro-Schallmauer.

Kaum Unterschiede

Grund für den nächsten massiven Preissturz ist wohl die Tatsache, dass sich das Gerät im freien Handel nicht wie gesünscht verkauft. Kein Wunder, schließlich hat sich beim iPhone 8 im Vergleich zum Vorgänger, dem iPhone 7, nicht allzu viel getan hat (siehe Spezifikationen unten). Optisch und beim Display gibt es fast gar keine Unterschiede. Und die Verbesserungen bei der Kamera und beim Prozessor, sowie die neu eingeführte Glasrückseite, die kabelloses Aufladen erlaubt, scheinen vielen Kunden einfach zu wenig zu sein. Interessenten, denen das iPhone X (bei Apple nach wie vor ab 1.149 Euro) zu teuer ist, greifen lieber auf das iPhone 7 zurück.

Auch iPhone 7 wird billiger

Ob sich das durch die Verbilligung in den nächsten Wochen ändern wird, bleibt abzuwarten. Denn auch das iPhone 7 (32 GB) wird immer günstiger. Saturn bietet das Apple-Smartphone im Rahmen der bereits erwähnten Aktion derzeit um 569 Euro an. Bei mehreren Online-Händlern ist es ab 557 Euro zu haben. Hier fallen teils jedoch ebenfalls Bezahlungs- und/oder Liefergebühren an.