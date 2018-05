Amazon hat derzeit einen richtigen Lauf. Das Unternehmen eilt von Rekordgewinn zu Rekordgewinn. Einen großen Anteil am Erfolg haben auch die Echo-Lautsprecher, mit denen der Online-Händler den boomenden Markt weltweit dominiert. Auch bei uns sind die smarten Geräte, die mit der Sprachassistentin Alexa ausgestattet sind, mittlerweile in zahlreichen Haushalten vertreten. Doch Amazon will seine Echo-Lautsprecher in noch mehr Wohnungen und Häuser bringen.

Rabatte auf vier Echo-Lautsprecher

Deshalb startet der Online-Händler für seine Alexa-Geräte jetzt eine große Rabattaktion. Konkret werden im Aktionszeitraum der Echo Dot um 40 Euro (33% Rabatt) und der Echo um 85 Euro (15% Rabatt) verkauft. Die mit Display ausgestatteten Varianten gibt es derzeit ebenfalls billiger. Für den Echo Spot werden 105 Euro (19% Rabatt) und für den Echo Show 150 Euro (32% Rabatt) fällig.

Auch Kindle-Geräte billiger

Neben den smarten Lautsprechern gewährt Amazon derzeit auch auf einige E-Book-Reader einen Rabatt. Konkret sind der Kindle ab 55 Euro (21% Rabatt) und der Kindle Paperwhite ab 85 Euro (29% Rabatt) erhältlich.

