Frankreich wird Fußball-Weltmeister 2018

Wenn es nach dem Spielepublisher EA Sports geht, kann die französische Fußballnationalmannschaft den Champagner schon einmal einkühlen. Laut einer aktuellen Turnier-Simulation (Link unten), die mit dem vor wenigen Tagen ausgerollten WM-Update für FIFA 18 durchgespielt wurde, wird Frankreich bei der Fußball-WM 2018 in Russland Weltmeister.

Frankreich schlägt Deutschland im Finale

Im Finale treffen die Franzosen auf den amtierenden Weltmeister Deutschland. In der Simulation steht es nach 120 Minuten 1:1. Doch im Elfmeterschießen setzt sich die „Grand Nation“ durch. Torschützenkönige der WM 2018 werden laut EA Sports der französische Superstar Antoine Griezmann und der Spanier Isco. Beide kommen auf fünf Treffer.

Geht die Prognose auf?

Obwohl EA Sports mit seinen Prognosen schon mehrmals richtig lag, ist das Ergebnis der Turnier-Simulation natürlich nur (virtuelle) Theorie. Ob die Franzosen auch in der Realität als Weltmeister die Heimreise antreten können, wird sich in wenigen Wochen zeigen. Die Fußball-WM 2018 startet am 14. Juni. Von dieser wird auch oe24.TV acht Live-Spiele übertragen.

