Gute Nachricht für Playstation-Fans, die sich auf den Start von PlayStation Now (PS Now) gefreut haben. Sony führt ab sofort den Streaming-Dienst von Spielen im Abonnement-Format auch in Österreich ein. Das neue Angebot ermöglicht es Spielern, Games einfach zu streamen, ohne dass dabei Downloads, Installationen oder Patches nötig sind.

Über 500 Titel verfügbar

Mit PS Now haben PS4- und Windows-PC-Spieler mit einem Abonnement Zugriff auf mehr als 500 Spiele für die PS3 und die PS4. Besitzer eines Windows-PCs können mit ihrem Dualshock 4 und anderen kompatiblen Controllern spielen. Weiters kann man den eigenen Spielstand in der PS Now-Cloud speichern, sodass man nahtlos auf einer PS4 oder einem Windows-PC weiterspielen kann.

Auch PS-Exklusivtitel

Laut den Japanern werden der Bibliothek regelmäßig neue Games hinzugefügt, darunter auch PlayStation Exklusivtitel wie The Last of Us, Uncharted: Drakes Schicksal, Uncharted 2: Among Thieves, Uncharted 3: Drake's Deception und Killzone Shadow Fall; Blockbuster-Hits wie Red Dead Redemption, Batman: Arkham City und WWE 2K16 sowie Titel für die ganze Familie wie LEGO Movie Videogame, LEGO Harry Potter: Die Jahre 1-4 und Tearaway Unfolded.

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Spiele bei PS Now gibt es hier.