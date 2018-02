Google Assistant wird noch flexibler

Google will seine Assistenzsoftware, die aktuell auf Smartphones und smarten Lautsprechern wie den hauseigenen Home-Geräten zum Einsatz kommt, schnellstmöglich weltweit verfügbar machen. Bis zum Jahresende solle der Google Assistant in mehr als 30 Sprachen kommunizieren können, kündigte der Internet-Konzern am Montag auf dem Mobile World Congress in Barcelona (26. Februar bis 1. März) an. Bisher werden acht Sprachen unterstützt. Es handelt sich also um einen massiven Ausbau. In den kommenden Monaten sollen unter anderem Dänisch, Niederländisch, Hindi, Schwedisch und Thai dazukommen.

Dreikampf

Der Google Assistant tritt gegen Konkurrenzprogramme wie Amazons Alexa oder Apples Siri, die seit kurzem auch im HomePod steckt, an. Google verstärkte zuletzt seine Anstrengungen, den Assistant in mehr Geräte anderer Anbieter zu bringen, um das Feld - und damit auch das Geld - nicht Amazon zu überlassen. Sprache gilt als ein zentrales Kommunikationsmittel mit intelligenten, vernetzten Geräten für die Zukunft.

