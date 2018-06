Gute Nachricht für WhatsApp-Nutzer mit einem Android-Smartphone. Der Messenger-Dienst erfüllt nun offenbar einen Wunsch, der in letzter Zeit immer häufiger geäußert wurde. Konkret soll ein neues Update endlich Ordnung in das oft kritisierte Foto-Chaos bringen.

Inhalte landen bisher automatisch in Foto-Galerie

In der neuesten Beta-Version (2.18.171) ist das neue Feature bereits integriert. Die Funktion soll dafür sorgen, dass die über WhatsApp erhaltenen Fotos und Videos nicht mehr automatisch in die Übersicht der Android-Foto-App geladen werden. Das sorgte bisweilen teils für Chaos, da somit oftmals dieselben Fotos und Videos gleich mehrmals in der Foto-Galerie auftauchten. Neben der Unordnung gibt es noch einen weiteren Nachteil. Denn die Fotos, GIFs oder Videos verbrauchen auch noch wertvollen Speicherplatz.

© WABetaInfo Neuer Menüpunkt „Media Visbility“ in den Chat-Einstellungen

Nutzer können künftig selbst bestimmen

Doch sobald die fertige Version des Updates ausgerollt wird, ist damit Schluss. Die neue WhatsApp-Version für Android bekommt in den Chat-Einstellungen nämlich den zusätzlichen Menüpunkt „Media Visbility“ (deutsch: Medien-Sichtbarkeit). Hier können die Nutzer per Häkchen bestimmen, ob die via WhatsApp erhaltenen Inhalte (Fotos, GIFs oder Videos) auch in der Android-Foto-Galerie auftauchen sollen, oder eben nicht.

Verfügbarkeit

Laut WABetaInfo läuft die Testphase der neuen Beta-Version auf Hochtouren. Es dürfte also nicht mehr allzu lange dauern, bis WhatsApp das neue Update an alle Nutzer ausrollt. Neben der Foto-Funktion bringt die neue Version auch noch eine Neuerung bei Sprachaufnahmen. Konkret zieht der „WhatsApp Recorder“ um.

