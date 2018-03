Österreichs erstes großes eSports-Event ist Geschichte und die Veranstalter können auf ein äußerst erfolgreiches Debüt zurückblicken. Wie berichtet, wurde Wien am Wochenende (24. bis 25. März) mit der Premiere des Electronic Sports Festival, bei dem oe24 Medienpartner war, zum eSports-Mekka. 6.230 Besucher verzeichnen die Organisatoren bei der Veranstaltung im Wiener Hallmann Dome. 400 Gamer matchten sich bei größten LAN-Party des Landes in Spielen wie „Counterstrike Global Offensive“, „League of Legends“, „Overwatch“, „Playerunknown’s Battlegrounds“, „DOTA 2“, „Rocket League“, „UT 2004“ oder „Hearthstone“ um die 20.000 Euro Preisgeld.

© TZ ÖSTERREICH/Deak

450.000 Seher verfolgten die Spiele im Live-Stream

Über das zu Amazon gehörende Streaming-Portal Twitch waren über 450.000 Seher aus der ganzen Welt bei den spannenden Turnieren dabei und auch Digitalisierungsministerin Margarete Schramböck stattete dem eSports Festival am Samstag einen Besuch ab ( wir berichteten ). In der Explore-Area konnten sich eSports-Fans über aktuelle Produktneuheiten informieren und die Retro-Area feierte Bildschirm-Klassiker wie „Super Mario Kart“. Auch ein Business-Kongress begleitete die Veranstaltung, zu dem unter anderem EA-Games-Mitgründer Jeff Burton anreiste.

© TZ ÖSTERREICH/Deak

Veranstalter sind mehr als zufrieden

„Gemeinsam mit der heimischen eSports-Szene konnten wir ein fulminantes Event für die Szene auf die Beine stellen und tausenden Besuchern einen Einblick in die faszinierende Welt der Electronic Sports geben. Das enorme Publikumsinteresse bestätigt, dass eSports auch in Österreich angekommen sind. Die Event-Premiere ist der Startschuss für eine noch größere Veranstaltung im Herbst, die wir wieder gemeinsam mit der Szene mit viel Leidenschaft und Herzblut planen werden“, bilanzieren die Veranstalter Alexander Knechtsberger und Thomas Kroupa (DocLX Holding) sowie Lorenz Edtmayer und Maximilian Nimmervoll (DIAMIR Holding).

Externer Link

www.esports-festival.com

>>>Nachlesen: eSports Festival geht ins Finale

>>>Nachlesen: Mega-Ansturm auf das eSports Festival

>>>Nachlesen: So cool wird das eSports Festival in Wien

>>>Nachlesen: eSports-Festival: Das Bühnenprogramm

>>>Nachlesen: Neuer Hauptpartner für eSports Festival