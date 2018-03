Zur Feier des Releases von Far Cry 5, das wir bereits getestet haben, hat Ubisoft ein neues Video zu dem von Fans lange erwarteten Far-Cry-4-Nachfolger mit einer Menge Informationen über das Spiel veröffentlicht.

>>>Nachlesen: FarCry 5 im exklusiven Vorab-Test

Spoilerfreie Antwortrunde

In dem neuen Release-Special werden unter anderem Fragen beantwortet wie: Wo findet man die besten Waffen, welche Skills sollte man als erstes aufleveln und wie kommt man am schnellsten an Geld? Spieler müssen aber keine Angst haben, denn das Ganze ist natürlich spoilerfrei.

Launch-Trailer

Far Cry 5 ist seit 27. März 2018 für PlayStation 4 Pro, PlayStation 4, Xbox One, Xbox One X, Xbox One S und PC erhältlich. Neben dem Release-Special hat Ubisoft auch noch einen Launch-Trailer zum Spiel veröffentlicht.