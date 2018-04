Release von The Crew 2 steht fest

Gute Nachrichten für Fans von The Crew. Ubisoft hat nun den Starttermin für den zweiten Teil des Rennspiels verraten. Laut den Entwicklern kommt The Crew 2 am 29. Juni 2018 auf PlayStation 4 (Pro), den Xbox One-Konsolen und Windows PC in den Handel.

Passend zur Ankündigung wurde auch noch ein beeindruckender Trailer veröffentlicht, der die Vorfreude auf den Start noch zusätzlich anheizt:

Vier Motorsportfamilien

In The Crew 2, das von Ubisoft Ivory Tower in Lyon entwickelt wird, können Spieler den amerikanischen Motorsport in den vollständig überarbeiteten und neu gestalteten USA erleben. Das Game prüft die Fähigkeiten von Renn- und Open World-Fans im endlosen Wettbewerb oder bei der Erkundung – egal ob alleine oder mit Freunden. Von Küste zu Küste können die Zocker Amerika erkunden und gegeneinander um den Titel des größten Motorsport-Champions antreten. Dabei können sie eine Vielzahl an Autos, Motorräder, Boote und Flugzeuge sammeln. Vier verschiedene Motorsportfamilien inklusive den passenden Fortbewegungsmitteln sind in The Crew 2 verfügbar: Street Racing, Off-Road, Pro Racing und Freestyle.

© Ubisoft

Motor Edition

Ubisoft kündigte zudem die The Crew 2 "Motor Edition" an. Mit dieser können Fans das Spiel drei Tage früher starten. Die Motor Edition ist ab sofort und exklusiv im Ubisoft Store erhältlich. Vorbesteller des Spiels erhalten zudem das "Legendary Motors"-Paket, mit dem sie spezielle Fahrzeuge wie das 2016er Mercedes-AMG C 63 Touring Car und die 2017er Harley Davidson Iron 883 erhalten.

Externer Link

http://thecrewgame.com