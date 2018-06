Vor 7.000 Xbox-Fans kündigte Microsoft zum Auftakt der diesjährigen E3 (Electronic Entertainment Expo) in Los Angeles 52 Spiele an, darunter 18 Titel, die zum Launch exklusiv für die Xbox One verfügbar sind und weitere 15 Weltpremieren. Zum umfassenden Spieleangebot zählen Exklusivtitel wie Forza Horizon 4, Halo Infinite oder Gears 5. Auch Indie-Titel wie Session, Below, Ashen oder Tunic sowie einige Blockbuster-Games des nächsten Jahres, etwa Fallout 76, Tom Clancy’s The Division 2, Kingdom Hearts 3, Devil May Cry 5, Battlefield 5, Metro Exodus und Shadow of the Tomb Raider wurden im Xbox Briefing vorgestellt. Davon sind viele Titel optimiert für die leistungsstärkere Xbox One X.

„Es war noch nie so spannend, Teil der Gaming-Branche zu sein. Unzählige Entwicklerstudios präsentieren unglaubliche neue Spiele für mehr als zwei Milliarden Spieler auf der ganzen Welt“, so Phil Spencer (Bild), Head of Gaming bei Microsoft. „Gemeinsam mit unseren Partnern und den Spielern verfolgen wir bei Microsoft ein Ziel: das ultimative Gaming-Erlebnis auf Xbox One, Windows 10 PC und Mobilgeräten.”

Investitionen in die Entwicklung

Der Xbox-Anbieter erweitert seine Microsoft Studios um fünf neue Kreativteams und verdoppelt damit das Portfolio eigener Entwickler-Studios. Zu den Investitionen zählt etwa die Gründung des neuen Studios The Initiative, der Erwerb von Playground Games sowie die Absichtserklärung Ninja Theory, Undead Labs und Compulsion Games zu kaufen.

The Initiative: The Initiative mit Sitz in Santa Monica, Kalifornien, ist ein neues Microsoft-Entwicklerstudio unter der Leitung von Industrie-Veteran Darrell Gallagher (Tomb Raider).

Die Aufnahme dieser Teams soll Microsofts Vision für Gaming mit einem tiefgreifenden Engagement für originelle Inhalte stärken.



Schnellerer und besserer Zugriff

Microsoft ergänzt auch den Xbox Game Pass mit neuen Titeln – darunter Forza Horizon 4, Fallout 4, Tom Clancy’s The Division und The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited sowie weiteren neuen ID@Xbox-Spielen, die zum jeweiligen Veröffentlichungsdatum zum Xbox Game Pass stoßen. Zudem kündigte die Firma weitere Neuheiten an. Dazu zählt mit FastStart die Entwicklung des neuen Machine Learning-Teams von Microsoft. Außerdem plant das Gaming Cloud-Team einen Streamingdienst, mit dem Spiele auf jedem beliebigen Gerät in Konsolenqualität zur Verfügung stehen sollen.





Xbox Game Pass: Der Xbox Game Pass-Katalog wird umfangreicher. Ab sofort haben Mitglieder Zugriff auf spannende neue Blockbuster wie Fallout 4, The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited und Tom Clancy’s The Divison. Microsoft kündigt zudem Spiele an, die über das ID@Xbox-Programm im Xbox Game Pass erstmalig für Xbox One erscheinen. Dazu zählen Warhammer: Vermintide 2, Ashen, Afterparty und Phoenix Point sowie Blockbuster einiger unserer größten Exklusivreihen wie Forza Horizon 4, Crackdown 3, Gears 5 und Halo: The Master Chief Collection, die im Verlauf des Jahres 2018 und danach veröffentlicht werden.

Original-, Blockbuster- und Independent-Spiele

Die Xbox One bleibt eine Plattform für Blockbuster-Spiele aller Genres: Mit über 220 für Xbox One X optimierten Titeln und neuen Spielen wie Fallout 76 von Bethesda Game Studios, Cyberpunk 2077 von CD Project Red und Tom Clancy’s The Division 2 von Ubisoft Massive, erscheinen weitere Top-Titel auf der Top-Konsole. Auch Entwickler von Independent-Games wie Session, Below, Ashen und Tunic sorgen für Neuheiten, die demnächst exklusiv auf Xbox One erscheinen.

Einige Highlights im Überblick

Battlefield 5 (Electronic Arts)

Black Desert (Pearl Abyss

Crackdown 3 (exklusiv für Xbox One und Windows 10 PC)

Cuphead

Cyberpunk 2077 (CD Projekt Red).

Devil May Cry 5 (CAPCOM

Dying Light 2 (Techland)

Fallout 76 (Bethesda Game Studios

Forza Horizon 4 (exklusiv für Xbox One und Windows 10 PC)

Gears 5 (exklusiv für Xbox One und Windows 10 PC)

Gears Pop! (exklusiv für iOS und Android)

Gears Tactics (exklusiv für Windows 10 PC)

Halo Infinite (exklusiv für Xbox One und Windows 10 PC)

Jump Force (Bandai Namco Entertainment America INC)

Just Cause 4 (Square Enix)

Kindgdom Hearts III (Square Enix)

Metro Exodus (Deep Silver)

PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS

Sea of Thieves (für Xbox Oneund Windows 10 PC)

Shadow of the Tomb Raider (Square Enix)

Tom Clancy’s The Division 2 (Ubisoft)

Tunika (Finji)

Xbox Sale

Microsoft hat auf der E3 auch den größten Xbox Sale des Jahres angekündigt. Hier gibt es Rabatte auf hunderte Spiele, Zubehör sowie Xbox Game Pass- und Live Gold-Abonnements. Darüber hinaus gibt es rund 50,00 Euro Rabatt auf jede Xbox One X. Weitere Informationen findet man auf Xbox Wire DACH.



Ab sofort können Fans auch ihre Lieblingsspiele und ausgewähltes Zubehör sowie weitere Hardware vom diesjährigen Xbox E3 2018 Briefing vorbestellen.