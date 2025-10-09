Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Jedenspeigen in Trauer: Vizebürgermeister Gernot Engel mit 52 verstorben
© Gemeinde Jedenspeigen

Trauer

Jedenspeigen in Trauer: Vizebürgermeister Gernot Engel mit 52 verstorben

09.10.25, 10:36
Teilen

Gernot Ertl, bis vor Kurzem ÖVP-Vizebürgermeister von Jedenspeigen, verlor am Sonntag, im 53. Lebensjahr seinen Kampf gegen den Krebs. Kommenden Freitagnachmittag wird er am Jedenspeigner Friedhof zu Grabe getragen. 

Gernot Ertl hinterlässt eine Frau und drei Söhne, er war, wie die NÖN berichtet, hauptberuflich als Landesgeschäftsführer des Maschinenringes NÖ tätig und hatte eine Nebenerwerbslandwirtschaft. Im März 2018 zog er nach längerer Absenz wieder in den Jedenspeigner Gemeinderat ein und wurde zum Vizebürgermeister gewählt. Heuer am 2. September legte er diese Funktion aus gesundheitlichen Gründen zurück, worauf Christian Pfarr am 15. September zu seinem Nachfolger bestellt wurde. ÖVP-Ortschef Alfred Kridlo schrieb auf Facebook: "Er war ein Freund, Zuhörer und eine große Stütze für viele von uns. Mit seiner ruhigen, verlässlichen Art, seinem Humor und seiner Hilfsbereitschaft hat er unser Miteinander geprägt und das Leben in unserer Gemeinde bereichert.“

„Er packte an, wo Hilfe gebraucht wurde“

Dank Ertls Initiative und Tatkraft konnten zahlreiche wichtige Projekte umgesetzt werden, so der Bürgermeister: "Etwa die Hofüberdachung im Schloss, der stimmungsvolle ‚Advent auf Schloss Jedenspeigen' oder das Nah&Frisch-Selbstbedienungsgeschäft. Wir werden Gernot als Menschen in Erinnerung behalten, der stets mit Herz und Verstand handelte, der anpackte, wo Hilfe gebraucht wurde, und der immer für andere da war.“

Beim Musikverein Jedenspeigen-Sierndorf war Ertl ebenfalls stark engagiert. Dort fungierte er von 2012 bis 2025 als Obmann. "Er war über 40 Jahre aktiver Musiker, leidenschaftlicher Schlagzeuger und mit ganzem Herzen Teil unseres Musikvereins“, heißt es vonseiten des Vereins. Und weiter: „Er war der Motor zahlreicher Projekte, Feste und musikalischer Entwicklungen und hat große Spuren hinterlassen. Deshalb wurde er heuer auch zum Ehrenobmann unseres Musikvereins ernannt und erhielt die Ehrennadel des NÖ Blasmusikverbandes in Silber.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden