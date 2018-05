5 UHD Smart TVs von HISENSE

Jetzt wird Fernsehen noch schöner! Der offizielle TV der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2018™ Hisense U7A bringt das WM-Gefühl in die eigenen vier Wände. Das extra schmale ULED TV-Gerät in edlem 360° Pure Metal Design fügt sich perfekt in jeden Wohnraum ein.

16 Zonen Local Dimming und HDR Plus sorgen für Bildqualität der Spitzenklasse – so wird jede Spielszene zum grandiosen Fußballerlebnis. Ultrascharfer Kontrast und ein besonders weiter Farbraum des ULED TVs zeigen auf 50, 55 oder 65 Zoll Bilddiagonale auch kleinste Details.

Die smarte Benutzeroberfläche VIDAA U lässt sich bequem nach persönlichem Wunsch personalisieren und ermöglicht den extra schnellen Zugriff auf Lieblingsprogramme