Warum wir ein Zeichen für Impf-Offensive setzen

Mit dem Start der österreichweiten „Impflotterie“ wollen wir von ÖSTERREICH und oe24 ab heute ein Zeichen setzen: für eine neue Impfoffen­sive in unserem Land und für eine positive Impfstimmung in Österreich.

Wir sind in Österreich über den Sommer in eine Impfkrise geraten. Seit die Regierung im Juni ihre Werbung für das ­Impfen eingestellt hat, hat der Impf­turbo Motorschaden – derzeit sind nur 59 % der Österreicher vollimmunisiert, das ist klar unter dem EU-Schnitt. Wir müssen in den nächsten Wochen die Hälfte der etwa 35 % Impfskeptiker in unserem Land überzeugen, dass Impfen das wirksamste Mittel im Kampf gegen Corona ist, dass Impfen unsere Spitäler vor dem Kollaps bewahrt, jeden Einzelnen vor schwerer Erkrankung schützt und uns allen, so wie in Dänemark bei 80 % Impfrate, unsere Freiheit ohne Lockdowns, Maskenpflicht und Chaos wieder gibt.

Unsere Initiative für die „Impflotterie“ erfolgt bewusst ohne Unterstützung durch die Regierung oder die Politik. Wir haben diese Aktion selbst erdacht und auch selbst finanziert. Weil wir glauben, dass gerade jetzt Medienunternehmen Verantwortung zeigen und ihren Beitrag im Kampf gegen Corona leisten müssen.

Unsere „Impflotterie“ wurde nach vielen Vorbildern gestaltet. In der Schweiz hat Medienunternehmer Roger Schawinski mit seiner „Impftombola“ viel Bewusstsein fürs Impfen geschaffen, in den USA sind die neuen „Impfjackpots“ von Medien oft ein Hit, und in ­Österreich hat Landeshauptmann Hans Peter Doskozil im Burgenland mit seiner regionalen „Impflotterie“ einen beachtlichen Starterfolg.

Auch unsere Aktion hatte schon vor dem Start unglaublich viel positives Echo vonseiten unserer Leserinnen und Leser: Von Ärzten über Spitals­pfleger, von Unternehmern bis zu kleinen Angestellten gab es jede Menge Zuspruch.

Das Schöne an unserem „Impflotto“ ist, dass es bewusst nur eine positive Stimmung für das Impfen schaffen will – ohne Verbote, ohne Pflichten, ohne Drohungen. Unsere „Impflotterie“ stellt nur einen kleinen positiven Anreiz dar, als Ungeimpfter die Seite zu wechseln. Denn was ist schon ein kleiner Stich gegen die Chance, jeden Tag einen Tausender oder einen VW Golf oder das neueste iPhone 13 oder gar eine Kreuzfahrt ins Paradies zu gewinnen …

Die „Impflotterie“ will möglichst viele unserer noch ungeimpften Leser von den Vorteilen der Corona-Impfung überzeugen. Deshalb wird es im Lauf des vierwöchigen Spiels viele zusätzliche Gewinnchancen für jene geben, die sich bis 15. Oktober neu impfen lassen.

Das „Impflotto“ soll aber auch ein „Dankeschön“ an alle Le­serinnen und Leser sein, die ihre Impfung schon hinter sich haben. Deshalb kann jeder, der geimpft ist, mitspielen – man braucht nur das Datum der Erst- oder (wenn schon vorhanden) Zweitimpfung bei der Registrierung auf oe24.at angeben.

Bei der Registrierung finden Sie übrigens auch ein Antwortfeld, bei dem wir Sie bitten, uns zu sagen, warum Sie sich impfen ließen. Was sind/waren Ihre Beweggründe für die Impfung gegen Corona – und warum würden Sie die Impfung den derzeit noch Unentschlossenen empfehlen?

Denn bei dieser „Impflotterie“ geht es nicht nur ums Gewinnen, sondern vor allem darum, ein positives Bewusstsein für die Wichtigkeit der Impfung in kritischen Zeiten wie diesen zu schaffen.

Deshalb setzen auch Sie ein Zeichen, wenn Sie mitspielen – und wir sagen dafür Danke.