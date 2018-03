Fertigstellungsfeier Schönbrunner Straße

Eine einfache Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln wie etwa U4 oder U6 macht den Standort herausragend. Die Standortqualität wird durch die Nahversorgungs-Infrastruktur, die zahlreichen Lebensmittelgeschäfte, Lokale etc… in unmittelbarer Umgebung zu einer begehrten Wohngegend.

© image by www.oln.at

Kein Wunder, dass daher die RVW genau dort (gemeinsam mit BOE Baumanagement und Generalunternehmer Swietelsky) das Projekt geplant und gebaut hat.

„Darüber hinaus sorgt das hochwertige Angebot an umliegenden Grün-und Freiflächen für den Ausgleich zur urbanen bzw. innerstädtischen Atmosphäre“, erklärt RVW-Geschäftsführerin Marion Weinberger-Fritz.

So ist das Naherholungsgebiet Schloss Schönbrunn in nur zwei U-Bahnstationen erreichbar. Des Weiteren findet man vor Ort eine Vielfalt an Ausbildungs- und Kinderbetreuungsstätten für jede Altersgruppe - das Angebot reicht von Kindergärten bis hin zu einem Gymnasium im direkten Umfeld.

Alle Einheiten verfügen über Freiflächen (Loggia/Balkon/Terrasse) und sind als 2- bzw. 3-Zimmer-Wohnungen mit hochwertiger Ausstattung wie Verfliesung in Bad & WC mit Feinsteinzeug 60 x 30 cm, Komplettküchen, Parkettböden in allen Räumen (exkl. Bad & WC) etc. geplant.

Im Rahmen eines Allvermittlungsauftrages wurden von der RVW rund 58 Vorsorgewohnungen offeriert, von denen per Februar 95 Prozent verkauft werden konnten.