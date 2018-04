Die Nachricht löste eine Welle der Trauer aus: Der bekannte Musik-Dj Avicii ist überraschend im Oman tot aufgefunden worden. Umstände zu seinem Tod sind noch nicht bekannt. Gerüchte machen allerdings die Runde, dass vielleicht seine gesundheitlichen Probleme eine Rolle spielen könnten. Er hatte seit längerem Probleme mit der Bauchspeicheldrüse. Weil sein Tod so überraschend kam, fragen sich seine Fans, was er als Letztes gemacht hat. Hier sind die letzten Fotos von Avicii:

Auf dem letzten bekannten Bild des Weltstars lacht er mit den Hotelangestellten in einem Resort in Maskat in die Kamera. Das Bild wurde vor drei Tagen aufgenommen. Das Hotel dankt ihm für den Besuch und hofft, dass er einen glücklichen Aufenthalt haben wird.

Das Hotel bedankt sich für den Besuch Aviciis.

Auf einem anderen Foto aus dem gleichen Hotel sieht Tim Bergling einen weiblichen Fan. Sie schreibt: "Habe gestern Abend ein Foto mit @Avicii gemacht. Welches Ende meines Geburtstagswochenendes "