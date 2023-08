''And Just Like That'': So lief Samanthas Cameo-Auftritt

Eine ''Sex and the City''-Fortsetzung ohne Samantha Jones (Kim Cattrall) war für Fans wohl undenkbar - und doch kam es so. Jetzt allerdings bekam die beliebteste Figur doch noch ein kleines Comeback in ''And Just Like That''.

Bereits in der Vergangenheit distanzierte sich Schauspielerin Kim Cattrall, die in der "Sex and the City"-Serie Samantha Jones spielte", von der Franchise. Damit war auch klar: In der Fortsetzung "And Just Like That" wird die wohl beliebteste Figur der Serie nicht mehr vorkommen.

Doch den Machern der Serie ist es nun doch gelungen, Cattrall zumindest für einen kleinen Cameo-Auftritt zu engagieren. In Episode 11 der 2. Staffel taucht Samantha Jones kurz vor der Kamera auf. Doch eine gemeinsame Szene mit den anderen "Sex and the City"-Frauen blieb aus. Angeblich soll sogar eine Forderung von Cattrall gewesen sein, keinen Kontakt mit den ehemaligen Co-Stars haben zu müssen - allen voran Jessica Parker.

In der Szene sieht man Samantha wie sie im Auto sitzt und mit Carrie telefoniert, als wäre sie nie weg gewesen. Es stellt sich heraus, dass Samantha geplant hatte, unerwartet bei Carries letztem Abendessen in ihrer alten Wohnung dabei zu sein. Aber die Dinge änderten sich: Samantha informiert Carrie, dass ihr Flug aus London drei Stunden Verspätung hat und sie es deshalb nicht nach New York schaffen wird. Carrie ist erstaunt, dass Samantha bereit gewesen wäre, nur für ein Abendessen den langen Flug zu machen und am nächsten Morgen zurück nach England zu fliegen. Aufgrund der Verspätung gibt Samantha diesen Plan jedoch auf und teilte dies Carrie telefonisch mit.