Wir alle kennen die Bilder, die Justin Bieber und Hailey Baldwin zusammen im Whirlpool zeigen. Sie küssen sich, umschlingen sich mit ihren Armen, Hailey sitzt auf ihrem Justin. Sehr heiß das Ganze und es wirkt wie ein Vorspiel, darauf, was wenige Augenblicke später vielleicht im Schlafzimmer passieren könnte. (Lesen Sie hier den Artikel) Doch beide sollen in getrennten Hotels übernachtet haben.

Enthaltsam

Wie US-Medien berichten, wollen die Bieber und Baldwin vor der Hochzeit noch nicht aufs Ganze gehen. Bieber, der im letzten Jahr zu Gott fand und Mitglied der Hillsong Church ist, hält sich seitdem streng an einige christliche Werte. Auch Sex vor der Ehe soll dazugehören. Hailey besucht ebenfalls Messen dieser religiösen Gruppierung zusammen mit Justin und ist schon seit vielen Jahren praktizierende Christin. Viele gläubige Amerikaner sind der Meinung, man solle sich für die Ehe aufsparen, enthaltsam Leben. Auch, wenn man in der Vergangenheit bereits Sex hatte.

Starker Glaube

Sie äußerte sich in der Vergangenheit öfter über ihren starken Glauben: "Menschen finden Religion erschreckend, wenn sie nicht wissen, worum es geht, aber am Ende des Tages ist eine Kirche nur ein Gebäude; meine persönlichen Glaubenssätze sind alles, was zählt." Bieber soll zwar noch immer gegen seine Dämonen kämpfen, gelegentlich Alkohol trinken, aber sich schon sehr gebessert haben.

Hochzeit

Die Heirat mit Hailey soll ein weiterer Schritt zu einem geregelten, christlichen Leben sein, heißt es. Das möchte er dann, wie er im Liebesbrief an seine zukünftige Frau schreibt, nur mit ihr verbringen: "Ich bin ganz dein und werde dich immer an die erste Stelle setzten." In dem Schreiben redet Bieber auch von Kindern.

Biebers Tattoos mit christlichen Symbolen