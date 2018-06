Hirscher: Nur Familie bei Hochzeit dabei

Zurück in Österreich. Nach der Geheimhochzeit sind Marcel Hirscher und seine Laura zurück in Österreich und konzentrieren sich auf das nächste große Ereignis – die Geburt ihres ersten Kindes im September. Laura hält sich auch in der Schwangerschaft fit mit Sport – am Montag postete sie auf Instagram ein Foto von sich auf dem Fahrrad bei einer Tour am Mondsee.

© Instagram

Lovestory. Schon in ihrer frühen Kindheit sind sich Ski-Ass Marcel Hirscher (29) und Grafikdesignerin Laura Moisl (29) beim gemeinsamen Judo und beim Reiten über den Weg gelaufen. Vor neuneinhalb Jahren hat es dann so richtig gefunkt. Hirscher sah sich damals Kandidatinnen einer Miss-Wahl an, bei der Laura mitmachte. Sie war auf Anhieb seine Favoritin, und als sie plötzlich im Freibad vor ihm stand, war es um Marcel geschehen.

Streng geheim. Nun folgte die geheime Hochzeit auf Ibiza. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit hat Hirscher seiner Laura das Jawort gegeben. Den Ort hat er bewusst ausgesucht, damit nur seine und Lauras Familie dabei sind. Niemand sonst wusste davon. Nicht einmal ÖSV-Präsident Peter Schröcks­nadel, der auf Anfrage von ÖSTERREICH mehr als überrascht wirkte. Auch Pressesprecher Stefan Illek, der Hirscher das ganze Jahr begleitet, war nicht dabei.