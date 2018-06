Kurz-Marathon geht weiter

Marathon-Mann

Dass es ein schmaler Grat zwischen den Regierungsgeschäften und dem heimischen Society-Parkett ist, weiß zurzeit keiner besser als Bundeskanzler Sebastian Kurz (31). Er legte in den letzten Tagen einen wahren PR-Marathon hin und schaffte dabei perfekt den Spagat zwischen Politik und Glamour. Alleine beim Kanzlerfest schüttelte Kurz an die tausend Hände und netzwerkte bis ein Uhr in der Nacht. Viel Schlaf bekam er nicht.



Tags darauf verlieh Kurz noch am gleichen Abend Drogerie-Mogul Erwin Müller das Silberne Ehrenzeichen am Band für seine Verdienste um die Republik Österreich. Am Freitag wohnte der Kanzler der Eröffnung der Ringturm-Verhüllung durch Austro-Ausnahmekünstler Gottfried Helnwein bei und heute wird er gemeinsam mit Sonja Klima ein Kinderhilfe-Haus eröffnen.