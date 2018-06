Life Ball: Conchitas Fazit

Conchita führte souverän als Moderatorin durch die pompösen Eröffnung des Life Balls. Das Thema 2018 war "The Sound of Music" und die Sängerin mimte Fräulein Maria in der Show. Alles ging glatt!

Feierlaune

So feierte Conchita, mit einer grünen Latex-Leggings bekleidet, gegen zwei Uhr früh nach längerer Abwesenheit wieder auf der Tanzfläche , zog sich dann in den VIP-Bereich zurück, um mit Freunden wie Kelly Osbourne bis in die frühen Morgenstunden weiterzutanzen. Die Vokuhila-Perücke behielt Wurst auch zum Feiern an. Die Stimmung war gut und die Sängerin postete nun via Instagram ein Bild von sich, mit dem letzten Outfit der Show, einem Brautkleid. Dazu schreibt sie: "Feeling myself. What a night."

Sie hat sich also rundherum gut gefühlt und die Nacht genossen. So ging es auch dieses Jahr vielen Besuchern, die bis zum Morgen feierten.

