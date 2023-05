'Haufen Mist': Schwarzenegger wettert gegen eigenen Körper

Er trainiert noch häufig, fährt täglich mit dem Fahrrad, ernährt sich gesund und sieht mit 75 Jahren noch topfit aus. Dennoch ist Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger unzufrieden mit seinem Körper.

Auf den Körper des 75-jährigen Arnold Schwarzenegger sind wohl, trotz weniger Muskeln wie früher, noch immer viele Männer neidisch. Dennoch hadert auch der Hollywood-Star mit seinen altersbedingten Begleiterscheinungen. Im Interview mit dem "Hollywood Reporter" erklärt der "Terminator": „Mein ganzes Leben habe ich in den Spiegel geschaut und den bestens gebauten Mann gesehen, und jetzt sehe ich plötzlich nur noch einen Haufen Mist. Es ist furchtbar!" Was ihm an seinem Körper gefalle? "Nichts", so der gebürtige Steirer trocken.

„Man bekommt diese Falten unter den Augen. Man bekommt Falten unter den Brustmuskeln.", klagt Schwarzenegger im Interview. Auch sein Bauch scheint ihn sehr zu stören: „Wo zur Hölle kam der her? Es ist nicht angenehm. Aber man lernt, damit zurecht zu kommen."

Muskelbepackt. So sah Schwarzenegger im Jahr 1976 aus.

Aktuell befindet sich Schwarzenegger aufgrund seiner Teilnahme beim „World Summit"-Klimagipfel in Wien. Bei seinen vorherigen Besuchen reiste er stets mit dem Privatjet an, wofür er reichlich in die Kritik geriet. Dieses Mal reiste "Arnie" vorbildlich im Linienflieger an.