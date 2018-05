Politik im Liebestaumel

Zwar ist bei den österreichischen Politikern nicht der Mai der ­Monat der Liebe, dafür geht es im Sommer richtig rund. Noch nie gab es in einer Regierung so viele Ledige wie in dieser. Das soll sich jetzt ändern, darum wird geheiratet. Allen voran Verteidigungsminister Mario Kunasek (41), der am 16. Juni seine Freundin Sabrina zur Frau nehmen wird. „Wir werden in der Steiermark heiraten. ­Allerdings nicht in Tracht. Die sollen unsere Gäste tragen“, lässt der Minister ÖSTERREICH ausrichten.

© APA/Erwin Scheriau

Kneissl: Heirat im August

Außenministerin Karin Kneissl soll im ­August vor den Altar treten. Sie soll ihren Lebensgefährten Wolfgang Meilinger in einer privaten ­Zeremonie in der Südsteiermark das Ja-Wort geben. Seit zehn Jahren sind die beiden ein Paar.

© TZOE/Moni Fellner

Schramböck verlobt



Unsere Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck ist seit einigen Monaten mit dem IT-Spezialisten Marcel verlobt. Genauen Termin für die Hochzeit gibt es noch keinen. Fix ist allerdings, dass im kleinen Kreis gefeiert werden wird.

© APA/HANS PUNZ

Noch nicht verheiratet, dafür aber bald Mama: Ministerin Elisabeth Köstinger.

Nachwuchs

Ministerin Elisabeth Köstinger (39)steht im Juli Nachwuchs ins Haus. Bis dahin meistert sie ihre Amtsgeschäfts bravourös mit Babybauch. Ob nach der Niederkunft geheiratet wird, wird sich zeigen. Auch Kanzler ­Sebastian Kurz (31) und ­Minister Gernot Blümel (36) sind noch ledig, aber glücklich vergeben.

© TZOE/Artner

Kanzler Sebastian Kurz mit seiner Langzeit-Freundin Susanne.

© TZOE/Artner

Kulturminister Gernot Blümel mit Freundin Clivia Treidl.