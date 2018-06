Swarovski: "Will noch mal Let's Dance machen"

TV-Hit. „Natürlich will ich auf jeden Fall weitermachen, die Moderation hat mir super viel Spaß gemacht!“ Victoria Swarovski (24) hofft trotz Anlaufschwierigkeiten („Selbst wenn ich alles richtig gemacht hätte, hätte es Kritik gegeben. Immerhin hat Sylvie die Show sieben Jahre lang moderiert.“) auf eine zweite Staffel von Let’s Dance. „Das ist die größte Show im deutschsprachigen Raum, da wäre ich natürlich gern wieder dabei!“

Viele Pläne. Auch nach dem TV-Finale („Ich habe mich von Show zu Show verbessert, durch akribische Vorbereitung und letzten Endes Routine wird man zum Profi.“) ist die Kristall-Erbin umtriebig wie nie. Am Montag präsentierte sie in Wien ihre neue Kooperation für Orbit („Ich kaue leidenschaftlich gerne Kaugummi. Das ist meine Geheimwaffe für mein strahlend weißes Lächeln.“), nächsten Dienstag geht’s in den Urlaub nach Nizza („Ich liebe die Côte d’Azur.“). Dazu kommen im August ihre zweite Dirndl-Kollektion und dann auch wieder neue Pop-Hits. „Musik ist meine Passion. Einer meiner größten Träume ist es, mit einem eigenen Album im Gepäck auf Tournee zu gehen!“

Karriere statt Baby. Ein Jahr nach der Heirat mit Werner Mürz („Die Zeit ist wie im Flug vergangen, weil wir uns wie blind verstehen und die gemeinsame Zeit perfekt einteilen.“) stellt sie aber noch die Karriere vor den Nachwuchs: „Ich mache mir wegen eines Babys selber überhaupt keinen Druck, die Karriere geht vor. Ich bin ja noch jung, da kann ich mir mit dem Kinderkriegen ruhig noch Zeit lassen!“