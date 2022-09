Neustart für Wahl zur Miss Austria

Nach vielen Spekulationen soll die Wahl zur Miss Austria 2023 wieder weitergehen.

Gerüchte. Nachdem letztes Jahr im August die Oberösterreicherin Linda Lawal zur Miss Austria gekürt wurde, warteten Fans des Beauty-Contests heuer vergeblich auf eine aktuelle Wahl zur schönsten Frau Österreichs. Schon zuvor war die Wahl in die Kritik gekommen, da auf die traditionellen Wahlen der Bundesländer-Missen verzichtet wurde und Lawal aus einem Online-Pool gewählt wurde. Heuer wurde die Wahl ganz ausgesetzt, um nächstes Jahr wieder voll durchzustarten.

Neustart. „Wir konzentrieren uns auf 2023 und werden dann eine neue Miss Austria wählen. Wir arbeiten schon seit einiger Zeit an einem Konzept, um die Wahl attraktiver und zeitgemäßer zu machen“, so Miss-Austria-Corporation-Chefin Kerstin Rigger. Wie genau, wird noch nicht verraten. Nur so viel lässt sich die smarte Businessfrau entlocken: „Wir wollen weg von ‚verdeckten Wertungen‘ bei der Wahl und hin zu mehr Transparenz, damit Jury-Entscheidungen in Zukunft nachvollziehbarer werden. Auch was die Bundesländer angeht, wollen wir diese wieder mehr einbeziehen“, so Rigger.

Man darf also schon jetzt gespannt sein, wer sich 2023 als schönste Frau Österreichs bezeichnen darf und die Krone tragen wird.